Energy Secretary Wright Says Venezuela Could More Than Double Oil Production Venezuela’s crude oil production rate could double in the next few years thanks to new deals set to be signed with U.
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