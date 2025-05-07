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Учащиеся всей страны присоединились к акции «Бессмертный полк»

Учащиеся всей страны присоединились к акции «Бессмертный полк»

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей стране прошла акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами», к которой присоединились более 12,5 миллиона дошколят, школьников, студентов, активистов «Движения первых» и Юнармии, а также педагогов и советников директоров по воспитанию.

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