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Ко Дню города в «Мосфото» появились исторические кадры столицы от Петра Павлова

Ко Дню города в «Мосфото» появились исторические кадры столицы от Петра Павлова

На портале размещены два фотопроекта и пазлыК 879-летию Москвы городской медиабанк «Мосфото» запустил тематический блок «С днем рождения, Москва!», в который вошли два фотопроекта о прошлом, настоящем и будущем столицы.

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