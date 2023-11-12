Корешков посоветовал Павловичу подраться с Ганом

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Андрей Корешков ответил на вопрос, с кем стоит сойтись Сергею Павловичу в следующем бою после его поражения на 295-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в противостоянии с англичанином Томом Аспинэллом.