Корешков посоветовал Павловичу подраться с Ганом

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Андрей Корешков ответил на вопрос, с кем стоит сойтись Сергею Павловичу в следующем бою после его поражения на 295-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в противостоянии с англичанином Томом Аспинэллом.
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