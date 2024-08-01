Прощание американки. Пенсильванский вокзал. 1943

В разгар Второй мировой войны, в апреле 1943 года, фотограф LIFE Альфред Айзенштедт отправился на Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке, чтобы сделать серию фотографий военных, прощающихся со своими возлюбленными.
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