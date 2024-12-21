Проверка атакованного дронами ЖК "Лазурные небеса" в Казани продлится до утра

Элитный жилой комплекс (ЖК) "Лазурные небеса", в который во время атаки украинских войск на Казань врезались два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), будут проверять на наличие угроз до утра 22 декабря.
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