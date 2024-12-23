Кочетков — второй вратарь в истории «Каролины» с двумя ассистами за матч

Российский вратарь «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков повторил один из рекордов клуба. Накануне россиянин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).
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