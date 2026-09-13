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Набор в спортивные секции Салехарда увеличится после открытия «Ямал Арены»

Набор в спортивные секции Салехарда увеличится после открытия «Ямал Арены»

В Салехарде открытие спорткомплекса «Ямал Арена» позволит в два раза увеличить набор в секции хоккея, фигурного катания, мини-футбола и волейбола.

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