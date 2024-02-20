В Салехарде прошло очередное заседание территориальной избирательной комиссии города. На встрече обсудили ряд вопросов, среди которых распределение избирательных бюллетеней, передаваемых участковым избирательным комиссиям, а также специальных марок для них.
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