Майя Санду: "Защищая Украину, вы защищаете и Молдову" 

Защищая Украину, вы защищаете и Молдову. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
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