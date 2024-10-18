«Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль», Гавриков сделал две голевые передачи

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" обыграл "Монреаль" со счетом 4:1. Российский защитник команды "Кингз", 28-летний Владислав Гавриков, отдал две результативные передачи и набрал свои первые очки в этом сезоне.