Козырь Путина сработал. 30 млрд долларов возвращаются в Россию

СК

Сергей Ковалев

"три с половиной года назад Россия, как и весь мир"!!! - во-от!!! - как весь мiр. а надо было погружаться и имитировать вместе со всеми зависимыми от кукловодов-затейников? это существенный вопрос, ответ на который отвечает по сути на вопрос связанности принимаемых в России правил, законов с глобальными трендами, однозначно чуждыми "отдельной цивилизации" (ВВП о России). хотелось пробирками торгануть? или это зависимость?.. нельзя не согласиться с автором по сути вопроса - страна должна быть привлекательной. но! не только и не столько для приезжих, - для своих граждан она должна быть максимально привлекательной и комфортной. может тогда не будем терять столько молодежи, ищущей, где качество жизни выше...