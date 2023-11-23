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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    А почему отдых в Сочи стоит дороже отдыха в Турции в равноценных отелях?Козырь Путина сра...

Козырь Путина сработал. 30 млрд долларов возвращаются в Россию

Козырь Путина сработал. 30 млрд долларов возвращаются в Россию

Три с половиной года назад Россия, как и весь мир, погрузилась в серьезный социально-экономический кризис, вызванный пандемией.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
&quot;три с половиной года назад Россия, как и весь мир&quot;!!! - во-от!!! - как весь мiр. а надо было погружаться и имитировать вместе со всеми зависимыми от кукловодов-затейников? это существенный вопрос, ответ на который отвечает по сути на вопрос связанности принимаемых в России правил, законов с глобальными трендами, однозначно чуждыми &quot;отдельной цивилизации&quot; (ВВП о России). хотелось пробирками торгануть? или это зависимость?.. нельзя не согласиться с автором по сути вопроса - страна должна быть привлекательной. но! не только и не столько для приезжих, - для своих граждан она должна быть максимально привлекательной и комфортной. может тогда не будем терять столько молодежи, ищущей, где качество жизни выше...
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21 час.
Виталий
А почему отдых в Сочи стоит дороже отдыха в Турции в равноценных отелях?
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10 час.
MS
Mikhail Stepanov
Необходимо развития автотуризма с кемперными стоянками и инфраструктурой , с такой огромной территорией сам бог велел иметь развитую дорожную сеть и инфраструктуру для автотуризма.
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56 мин.

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