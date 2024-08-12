❗️Когда продавцы Wildberries ликвидируют свои магазины, им нужно срочно продать весь товар, чтобы не платить за аренду склада.
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❗️Когда продавцы Wildberries ликвидируют свои магазины, им нужно срочно продать весь товар, чтобы не платить за аренду склада.