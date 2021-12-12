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Не стреляйте в шахматиста. Карлсен разгромил Непомнящего и в четвертый раз отстоял чемпионский титул. Что подвело претендента?

Не стреляйте в шахматиста. Карлсен разгромил Непомнящего и в четвертый раз отстоял чемпионский титул. Что подвело претендента?

ШАХМАТЫ. Матч на первенство мира Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу над россиянином Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону и в очередной раз защитил звание чемпиона мира.

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