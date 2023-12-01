Орловчанка ответила на оскорбление ударом ножа

Прокурор Алексей Тимошин запросил 11 лет тюрьмы орловчанке, которая убила знакомого за грубость. Накануне, 30 ноября, в Орловском районном суде состоялись прения по уголовному делу против жительницы Орла, которую обвиняют в убийстве.
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