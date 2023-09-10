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Тактаров восторженно прокомментировал победу Волкова

Тактаров восторженно прокомментировал победу Волкова

Олег Тактаров заявил, что у Александра Волкова практически нет слабых мест. Чемпион турнира UFC 6, известный ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от выступления Александра Волкова в противостоянии с Таем Туйвасой.

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