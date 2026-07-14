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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Юрист пояснил, кому по закону должны дать топливо без очереди

Юрист пояснил, кому по закону должны дать топливо без очереди

В первую очередь приоритет дают спецтранспорту с проблесковыми маячками, а из обычных автомобилистов — людям с инвалидностью и тем, кто везет ребенка инвалида Люди с инвалидностью I и II групп, а также дети-инвалиды имеют право на внеочередное обслуживание на автозаправках, сообщил в беседе с Life.

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