Юрист пояснил, кому по закону должны дать топливо без очереди

В первую очередь приоритет дают спецтранспорту с проблесковыми маячками, а из обычных автомобилистов — людям с инвалидностью и тем, кто везет ребенка инвалида Люди с инвалидностью I и II групп, а также дети-инвалиды имеют право на внеочередное обслуживание на автозаправках, сообщил в беседе с Life.