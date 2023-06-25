Слово и дело

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Врач телемедицины Курбатова рассказала о вреде фруктов и овощей с дачи для пожилых людей

Врач телемедицины Курбатова рассказала о вреде фруктов и овощей с дачи для пожилых людей

Российские дачники активно готовятся собирать урожай со своих грядок. Чаще всего огородами занимаются люди пожилого возраста и не задумываются, что свежие овощи и фрукты, даже выращенные своими руками, могут нанести вред их здоровью.

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