Путин: Трамп упрекал меня, что я симпатизирую Байдену

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости рассказал, как Дональд Трамп в бытность президентом США спросил его: "хочешь, чтобы победил спящий Джо?", упрекая в симпатиях к тогдашнему кандидату Джо Байдену.