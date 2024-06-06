"Укргидроэнерго" планирует взыскать с России 2,5 миллиарда долларов за разрушенную Каховскую ГЭС

Украина намерена потребовать компенсацию ущерба от России через международные юридические каналы после того, как военные силы страны нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), расположенной в Херсонской области.
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