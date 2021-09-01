Экономика капитализма катастроф

Крис Макинтош Если мы взглянем на то, что творится, то мне кажется совершенно очевидным, что происходит скоординированный снос целых стран, их бизнес-секторов, и в связи с этим финансовым крахом внедряется подход "сверху вниз “к” устранению" краха.
Крис Макинтош Если мы взглянем на то, что творится, то мне кажется совершенно очевидным, что происходит скоординированный снос целых стран, их бизнес-секторов, и в связи с этим финансовым крахом внедряется подход "сверху вниз “к” устранению" краха.
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