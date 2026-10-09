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Politico: ЕС не может достичь целевых показателей по добыче и переработке сырья

Politico: ЕС не может достичь целевых показателей по добыче и переработке сырья

Лишь около четверти проектов Европейского союза в сфере добычи и переработки полезных ископаемых реализуются по графику спустя два года после вступления в силу Закона о критически важном сырье.

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