Politico: ЕС не может достичь целевых показателей по добыче и переработке сырья

Лишь около четверти проектов Европейского союза в сфере добычи и переработки полезных ископаемых реализуются по графику спустя два года после вступления в силу Закона о критически важном сырье.
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