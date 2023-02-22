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Марочко: ВСУ пытались атаковать позиции российских военных на Краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ пытались атаковать позиции российских военных на Краснолиманском направлении

Украинские военные предприняли безуспешную попытку атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники информации.

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