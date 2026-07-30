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Пронедра

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Священник Береговой объяснил несоответствие развеивания праха принципам веры

Священник Береговой объяснил несоответствие развеивания праха принципам веры

Представитель РПЦ Вячеслав Береговой объяснил, почему развеивание праха идет вразрез с верой. Священник отметил, что традиционное захоронение в землю остается наиболее соответствующим православному пониманию смерти и памяти об ушедшем человеке.

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