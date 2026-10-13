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В Республике Алтай народные дружинники помогают пограничникам выявлять нарушителей

В Республике Алтай народные дружинники помогают пограничникам выявлять нарушителей

В Кош-Агачском районе Республики Алтай народные дружинники продолжают помогать пограничникам охранять государственную границу, бороться с браконьерством, контрабандой и незаконной миграцией.

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