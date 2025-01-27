Первое метро в Таджикистане начнут строить в 2025 году

Власти Таджикистана заявили, что планируют начать строительство первого метро в стране в 2025 году. «Подготовка ТЭО завершится в апреле—мае 2025 года, а точное проектирование строительства метро начнется уже в июне—июле», — говорится в сообщении Министерства транспорта республики.