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Первое метро в Таджикистане начнут строить в 2025 году

Первое метро в Таджикистане начнут строить в 2025 году

Власти Таджикистана заявили, что планируют начать строительство первого метро в стране в 2025 году. «Подготовка ТЭО завершится в апреле—мае 2025 года, а точное проектирование строительства метро начнется уже в июне—июле», — говорится в сообщении Министерства транспорта республики.

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