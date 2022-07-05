«Алла правильно делает, что молчит», — продюсер Герасимов сообщил, что скрывает Примадонна о гражданской позиции

Шоумен и продюсер Александр Герасимов «встал в очередь» тех, кто откровенно разнес Максима Галкина. При этом, мужчина искренне пожалел Примадонну, потому что ей достался не самый лучший супруг.
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