Казанда Роберт Миңнуллинның иҗатына багышланган кичә оештырылды

Роберт Миңнуллин исемендәге Республика балалар китапханәсендә күренекле татар шагыйре, публицист, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Роберт Миңнуллинның туган көне уңаеннан «Яратыгыз туган илебезне, Яратыгыз туган телебезне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии