Он стоял у истоков "Вестей" на РТР, вёл экстренный выпуск во время штурма Белого дома в 1993-м и работал в Карабахе.
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