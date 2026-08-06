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На какие модели российские таксисты меняют проверенные Hyundai, Kia и Volkswagen

На какие модели российские таксисты меняют проверенные Hyundai, Kia и Volkswagen

Рынок таксомоторных перевозок в России переживает тектонический сдвиг. Если ранее парк состоял из «трёх китов» — Kia, Hyundai и Volkswagen, то теперь их место уверенно занимают китайские бренды и отечественная Lada.

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