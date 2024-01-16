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Детсад в районе ул Ракетная в Симферополе будут ремонтировать больше года

Детсад в районе ул Ракетная в Симферополе будут ремонтировать больше года

Детский сад в районе симферопольской улицы Ракетная начнут ремонтировать в 2025 году. Как сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев, здание сегодня находится в аварийном состоянии и не может принимать детей.

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