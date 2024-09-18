Трамп: США в сфере бизнеса выиграют от сотрудничества с Россией и Китаем

Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, считает, что сотрудничество между США, Китаем и Россией в сфере бизнеса может быть весьма выгодным, учитывая огромные территории и природные ресурсы этих стран.
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