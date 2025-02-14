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Более 50 тысяч человек остались без света после удара ВСУ по Запорожской ТЭС

Более 50 тысяч человек остались без света после удара ВСУ по Запорожской ТЭС

Очередной террористический удар вблизи атомной электростанции, нацеленный по мирному населению нанесли украинские боевики утром 14 февраля.

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