В ГД предложили создать программу льготной ипотеки для участников СВО

Сергей Колунов, занимающий пост заместителя председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выступил с инициативой разработать программу льготной ипотеки для участников специальной военной операции.
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