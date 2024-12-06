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В ГД предложили создать программу льготной ипотеки для участников СВО

В ГД предложили создать программу льготной ипотеки для участников СВО

Сергей Колунов, занимающий пост заместителя председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выступил с инициативой разработать программу льготной ипотеки для участников специальной военной операции.

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