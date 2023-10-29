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Россиянам напомнили о необходимости оплатить три важных налога до 1 декабря

Россиянам напомнили о необходимости оплатить три важных налога до 1 декабря

Председатель комитета по налогам московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков рассказал в беседе с RT о том, что 1 декабря истекает срок оплаты трёх важных налогов, взимаемых с физических лиц, — земельного, транспортного и имущественного.

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