Россиянам напомнили о необходимости оплатить три важных налога до 1 декабря

Председатель комитета по налогам московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков рассказал в беседе с RT о том, что 1 декабря истекает срок оплаты трёх важных налогов, взимаемых с физических лиц, — земельного, транспортного и имущественного.
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