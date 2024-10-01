Исполнителю покушения на Прилепина дали пожизненное. «Много у нас писателей подорвали?»

Суд приговорил к пожизненному заключению исполнителя покушения на ПрилепинаАлександр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве, 30 сентября 2024 годаМихаил Воскресенский/РИА Новости Обвиняемого в покушении на Захара Прилепина приговорили к пожизненному заключению и штрафу в размере 700 тыс.
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