Исполнителю покушения на Прилепина дали пожизненное. «Много у нас писателей подорвали?»

Суд приговорил к пожизненному заключению исполнителя покушения на ПрилепинаАлександр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве, 30 сентября 2024 годаМихаил Воскресенский/РИА Новости Обвиняемого в покушении на Захара Прилепина приговорили к пожизненному заключению и штрафу в размере 700 тыс.