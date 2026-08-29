Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Стоит ли договариваться с Западом. На смерть Ратко Младича

Стоит ли договариваться с Западом. На смерть Ратко Младича

Оливер Галич.   Во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине командующий Армии Республики Сербской Ратко Младич пытался избежать жертв среди мирного населения и регулярно выполнял требования Запада.

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