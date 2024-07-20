Мы не будем жить лучше, если у нас уже воруют на реставрации Кремля

Когда прошла новость о том, что реконструкторы башен Кремля умудрились украсть миллионы, выделенные на это дело, она лишь подтвердила, что казнокрадство чиновников и воровство бизнеса уже выходит за все пределы разумного.
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