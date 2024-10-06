Если, б , кто-нибудь мониторил общественное мнение в Сирии, то заметил, что за последние три года одобрение России снизилась (я об этом писал несколько раз) кратно.
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Если, б , кто-нибудь мониторил общественное мнение в Сирии, то заметил, что за последние три года одобрение России снизилась (я об этом писал несколько раз) кратно.
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