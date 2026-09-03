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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси предлагал журналистке Брунати помощь после гибели ее мужа: «Он спросил: «Что я могу сделать для тебя и детей?» Я ответила: «Будь Лионелем Месси. Мои дети радуются, когда видят тебя»

Журналистка Вероника Брунати написала статью с благодарностью Лионелю Месси после ухода 39-летнего футболиста из сборной Аргентины .

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