США предложили Саудовской Аравии помощь в борьбе с хуситами

США предложили Саудовской Аравии усилить разведывательную поддержку и помощь в определении целей для борьбы с движением «Ансар Аллах» (хуситами), однако пока не планируют напрямую участвовать в военных ударах.
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