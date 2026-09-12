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США предложили Саудовской Аравии помощь в борьбе с хуситами

США предложили Саудовской Аравии помощь в борьбе с хуситами

США предложили Саудовской Аравии усилить разведывательную поддержку и помощь в определении целей для борьбы с движением «Ансар Аллах» (хуситами), однако пока не планируют напрямую участвовать в военных ударах.

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