К 2030 году 95% судей России будут использовать ИИ в судопроизводстве

К 2030 году 95% судей России будут использовать ИИ в судопроизводствеКак пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Концепцию внедрения технологий ИИ в судопроизводство, к 2030 году свыше 95% судей в России должны использовать в работе сервисы на базе ИИ.