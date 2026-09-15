К 2030 году 95% судей России будут использовать ИИ в судопроизводстве

К 2030 году 95% судей России будут использовать ИИ в судопроизводствеКак пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Концепцию внедрения технологий ИИ в судопроизводство, к 2030 году свыше 95% судей в России должны использовать в работе сервисы на базе ИИ.
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