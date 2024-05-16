Французский ядерный зонтик не защитит Европу: почему так считает эксперт

Эксперт утверждает, что французский ядерный зонтик не способен защитить Европу. Профессор Деррик Вятт из Университета Оксфорд напоминает, что ни Франция, ни Великобритания не имеют достаточного ядерного арсенала для защиты других стран, за исключением себя самих.
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