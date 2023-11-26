Математик, писатель и режиссер Роман Михайлов станет пионером в получении прокатного удостоверения на неделю

Роман Михайлов – математик, писатель и режиссер. Его фильм “Поедем с тобой в Макао” вызвал интерес у Министерства культуры России, однако из-за возможной пропаганды азартных игр удостоверение на прокат могут отказать.
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