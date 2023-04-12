«Сити» прихлопнул «Баварию», «Химки» назначили Талалаева, ошибки Иванова в дерби, «Аль-Наср» уволит Гарсию, Бразилия на «Матч ТВ», Абаскаль женился в Москве и другие новости

Доброе утро всем, кроме болельщиков «Баварии»! Начинаем день с нашего дайджеста👇🏻 1. В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» грохнул «Баварию» (3:0), а «Интер» выиграл у «Бенфики» (2:0) на выезде.
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