«Сити» прихлопнул «Баварию», «Химки» назначили Талалаева, ошибки Иванова в дерби, «Аль-Наср» уволит Гарсию, Бразилия на «Матч ТВ», Абаскаль женился в Москве и другие новости

Не только о футболе

Доброе утро всем, кроме болельщиков «Баварии»! Начинаем день с нашего дайджеста👇🏻 1. В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» грохнул «Баварию» (3:0), а «Интер» выиграл у «Бенфики» (2:0) на выезде.