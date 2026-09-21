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Наше Бескудниково

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Тепло женских рук: как столичные «Народные полки» приближают общую Победу

Тепло женских рук: как столичные «Народные полки» приближают общую Победу

«Золотые руки ангела», «Нагатинские тыловички», «Шьём Победу», «Рукодельницы Анисии» — всё это лишь малая часть волонтёрских объединений столицы.

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