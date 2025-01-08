Олигарх Лебедев забрал детей у Перминовой после разрыва

Олигарх показал, как проводит каникулы без модели. Елена Перминова и Александр Лебедев были вместе 19 лет Социальные сетиНезадолго до Нового года модель Елена Перминова поделилась новостью о том, что в ее отношениях с олигархом Александром Лебедевым поставлена точка.
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