Олигарх Лебедев забрал детей у Перминовой после разрыва

Олигарх показал, как проводит каникулы без модели. Елена Перминова и Александр Лебедев были вместе 19 лет Социальные сетиНезадолго до Нового года модель Елена Перминова поделилась новостью о том, что в ее отношениях с олигархом Александром Лебедевым поставлена точка.