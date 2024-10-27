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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Флика лучше статистика, чем у Пепа в первых 14 матчах во главе «Барсы»: 12 побед против 11

В первых 14 матчах при немце каталонцы одержали 12 побед и потерпели 2 поражения, разница голов – 47:13.

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