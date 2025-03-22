В Венгрии депутаты заплатят ₽18 млн за поджог файеров в поддержку ЛГБТ в парламенте

В Венгрии нескольких депутатов оппозиционной партии Momentum и независимого парламентария Акоша Хадхази оштрафовали на сумму более 80 млн форинтов (порядка 18 млн рублей) за применение дымовых файеров в парламенте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии