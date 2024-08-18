СЕРГЕЙ КОЛЯСНИКОВ: Утро началось с сюжета CNN, где американский журналист, захлебываясь от восторга, показывает подкрепления ВСУ, которые заходят в Курскую область через погранпереход.
ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ! И ВЕРНИТЕ УЖЕ СУРОВИКИНА
Комментарии
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Tania Еременко
Вернуть Суровикина и Попова. Достали наши власти!!!!
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10 час.
АР
Александр Рожков
Не гуманность мешает, а бездарность. Нельзя потребовать от бездарей, чтобы они вдруг стали выдающимися..., не скажу кем. Вот.
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8 час.
Виктор Борисов
Чего вы хотите от компании воров и жуликов из окружения хуженетовича.......
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6 час.
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