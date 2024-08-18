Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ! И ВЕРНИТЕ УЖЕ СУРОВИКИНА

ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ! И ВЕРНИТЕ УЖЕ СУРОВИКИНА

СЕРГЕЙ КОЛЯСНИКОВ: Утро началось с сюжета CNN, где американский журналист, захлебываясь от восторга, показывает подкрепления ВСУ, которые заходят в Курскую область через погранпереход.

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Комментарии
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Tania Еременко
Вернуть Суровикина и Попова. Достали наши власти!!!!
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АР
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Виктор Борисов
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